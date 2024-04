All’inferno con il marinaio McGlue La magia crudele di Ottessa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Prove di capolavoro. Feltrinelli pubblica adesso il libro di esordio di una delle scrittrici americane più amate degli ultimi tempi,Moshfegh, 42enne giunta alla fama con il romanzo “Il mio anno di riposo e oblio“ del 2019, idolatrato anche dal pubblico più giovane grazie al passaparola virale su TikTok (nb:ha cancellato il suo Twitter nel 2015, da allora non è più presente sui social), e dal gennaio scorso confermato come prossimo film a firma Lanthimos. La storia diforse colpevole, nella Salem del 1851, dell’omicidio del suo migliore amico, è stata scritta daquando non aveva neanche trent’anni. Leggendola ritroviamo – pur immersa in una scrittura che ancora non è scarnificata all’osso come nelle imperdibili prove seguenti, dall’“Anno di riposo“ a “Lapvona“ ...