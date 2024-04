Allegri ritrova la Juve e cancella la crisi: “Abbiamo pagato la fuga dell’Inter” - Battendo la Fiorentina, la Juventus si rilancia e mette quasi totalmente al sicuro il terzo posto. Allegri ha spiegato le differenze tra la Juve del primo e del secondo tempo.fanpage

Gatti, ogni maledetta Juve: "Ci giochiamo la vita per un centimetro in più" - Il match-winner della partita contro la Fiorentina consola Vlahovic: "Si è tenuto i gol per le partite più importanti ...tuttosport

Tredicesimo cambio di panchina in Serie A: hanno deciso di esonerare Allegri - Meglio la Roma che con De Rossi al posto di Mourinho ha trovato il cambio passo, mentre la Lazio ha recentemente affidato a Tudor il dopo Sarri. Sono solo alcuni dei cambi effettuati quest’anno in ...calciomercato