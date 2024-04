Alla scoperta delle stazioni termali più belle d’Italia con ‘le strade del benessere’ | “Le terme sono diventate pop’ Il racconto del conduttore Stefano Bini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Lenonsinonimo soltanto di benessere, ma anche di storia, cultura e buon cibo. Per questo meritano un programma interamente dedicato. E se finora non ci aveva pensato nessuno, a porre rimedio è, autore ede Ledel benessere, partito domenica 7 aprile alle 16.40 su Rai Premium (canale 25) e su RaiPlay. Un viaggio in 6 puntate attraverso le piùitaliane che nasce da una semplice osservazione: “Quando ho condotto Wild Food Maremma su Food Network e Road to Meraviglie per Rai Premium” raccontaa FQMagazine, “le puntate sulledi Saturniastate tra le più viste in entrambe le trasmissioni. Da qui l’idea di ...