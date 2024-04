Alfonso Signorini confessa il suo desiderio | “Voglio sposare il mio compagno Paolo Galimberti”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di domenica 7 aprile 2024) Oggi, domenica 7 aprile 2024,taglia un traguardo importante, il suo 60esimo compleanno, che può festeggiare dopo i mesi che lo hanno visto impegnato alla guida del Grande Fratello in quella che può essere ricordata come l’edizione più lunga della storia (più di sei mesi). Il giornalista ha scelto di organizzare un pranzo lontano dall’attenzione dei curiosi e al fianco delle persone a lui più care. “Ci saranno 60 amici che mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Ho scelto una vecchia trattoria di Seregno dove andavo con i miei. Ho fatto rifare il menù della mia infanzia: risotto con salsiccia, carrellone dei bolliti, e ho dato al cuoco la ricetta della torta di mia nonna Armida. Ci saranno due assenze importanti ma giustificate, Silvio Berlusconi e Maria De Filippi, che ...