Air Dolomiti | piloti in sciopero 24 ore domani 8 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 7 aprile 2024) Pubblicato il 7(Adnkronos) –di 24 ore deiAirproclamato per l'intera giornata di, 8. "Idi Airincroceranno le braccia per il mancato rinnovo del contratto e il degrado delle relazioni industriali'', spiega la Uiltrasporti, sigla maggiormente rappresentativa deidella compagnia italiana del Gruppo Lufthansa. ''Ad oltre un anno dall'inizio della trattativa per il rinnovo di un contratto scaduto da oltre 10 anni- continua la Uiltrasporti – le proposte della compagnia continuano ad essere irricevibili''. ''Siamo dispiaciuti per l'utenza ma, qualora la compagnia non dovesse fare passi in avanti, persevereremo in una lunga ...