(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) –di 24 ore deiAirproclamato per l'intera giornata di, 8. "Idi Airincroceranno le braccia per il mancato rinnovo del contratto e il degrado delle relazioni industriali'', spiega la Uiltrasporti, sigla maggiormente rappresentativa deidella compagnia italiana del Gruppo Lufthansa. ''Ad oltre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – sciopero di 24 ore dei piloti Air Dolomiti proclamato per l'intera giornata di domani , 8 aprile 2024 . "I piloti di Air Dolomiti incroceranno le braccia per il mancato rinnovo del ... (periodicodaily)

Domani sciopero dei piloti di Air Dolomiti per rinnovo contratto - I piloti di Air Dolomiti incroceranno le braccia per 24 ore domani "per il mancato rinnovo del contratto e il degrado delle relazioni industriali". Lo annuncia la Uiltrasporti in una nota, ricordando ...ansa

Sciopero Piloti Air Dolomiti: Richiesta di Rinnovo Contrattuale - Domani vedrà i comandanti e i primi ufficiali di Air Dolomiti astenersi dal lavoro per un intero giorno. Questa azione di sciopero, resa nota attraverso un comunicato della Uiltrasporti, si svolge in ...avionews

Air Dolomiti, piloti in sciopero 24 ore domani 8 aprile 2024 - (Adnkronos) – Sciopero di 24 ore dei piloti Air Dolomiti proclamato per l'intera giornata di domani, 8 aprile 2024. "I piloti di Air Dolomiti incroceranno le braccia per il mancato rinnovo del contrat ...msn