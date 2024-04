Agli studenti uno scranno in Consiglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Trentamilatra universitari e liceali, che generano un giro d’affari di quasi 200 milioni tenendo conto solo degli introiti dei bar, eppure le istanze dei più giovani vengono considerate soltanto in campagna elettorale e poi accantonate. Per portarle avanti, gli under 30 sono disposti a mettersi in gioco cercando qualcuno che voglia correre alla conquista di unoincomunale. Se ne è parlato ieri al Broletto nel corso di un incontro senza loghi di partito per evitare che qualcuno metta la bandiera su problemi che aspettano una soluzione da troppo tempo. "I giovani rappresentano un motore anche economico per Pavia – ha detto uno degli organizzatori, Matteo Chiù – Ma la città è abbandonata a se stessa e piano piano sta morendo, mentre noi vorremmo riprendesse forza come merita una città universitaria". Luoghi ...