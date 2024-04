Aggredito per aver difeso una donna | “Calci | pugni e un bidone in testa” I due aggressori 15 e 17 anni…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 aprile 2024) Ha osato rimproverare due ragazzini che stavano disturbando i passanti, impennando con le loro biciclette nell’area di Galleria Rialto. Per questo rimbotto e perunache era stata molestata e insultata dai giovani (lei stessa li aveva ripresi a parole e loro l’avevano ripresa in un video con i loro cellulari) è stato scaraventato a terra e preso aed è stato anche colpito da unche si trovava poco distante. Lo sconcertante episodio di violenza è avvenuto nel primo pomeriggio del 5 aprile in vicolo Rialto, nel cuore del centro storico di Treviso. L’uomo si chiama Luca Gobbo, ha 50 anni, è di origine trevigiana ma abita in Svizzera. In dialetto spiega: “Sono intervenuto quando una signora aveva fatto notare ai ragazzi che non si percorre la ...