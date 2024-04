Aggiornamento GPS docenti 2024 | punteggio aggiuntivo per abilitati con concorso scuola 2020

(Di domenica 7 aprile 2024) L'delle GPS/2026 è in arrivo: l'ordinanza ministeriale è in dirittura d'arrivo e le domande potrebbero aprirsi intorno alla metà di aprile. L'articolo .

L’ Aggiornamento delle Graduatorie GPS si avvicina rapidamente, con l’apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 Un’Opportunità da Non Perdere: Aggiornamento ... (orizzontescuola)

L’ Aggiornamento delle Graduatorie GPS si avvicina rapidamente, con l’apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 Un’Opportunità da Non Perdere: Aggiornamento ... (orizzontescuola)

domanda Aggiornamento GPS docenti 2024 /2026 che partirà in leggero ritardo rispetto alle previsioni ma sempre a breve: il via è previsto intorno alla metà di aprile, subito dopo il parere del CSPI ... (orizzontescuola)

Eclissi solare totale l'8 aprile: come sarà il Sole, gli effetti e quando sarà la prossima (nel 2027) - Tutto pronto per l'evento dell'anno. Domani l'eclissi solare: come un vero re, il Sole indosserà una "corona" d'eccezione per rendere unica l'attesissima ...ilmessaggero

GPS docenti 2024/2026, vale il punteggio di servizio svolto in province diverse nello stesso anno scolastico Alcuni ESEMPI - L'Aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026 sta per arrivare: è prevista a breve la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale e la conseguente apertura delle procedure per l'invio della domanda di nuo ...orizzontescuola

Supplenze GPS docenti 2024/2026: servizio MAD prestato senza titolo: quando sì e quando no al punteggio - Avvicinandosi la domanda di Aggiornamento GPS docenti 2024/2026 aumentano sempre più i quesiti degli aspiranti, in attesa di poter compilare e inoltrare la domanda.orizzontescuola