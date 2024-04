Affari e attività illecite Dal keu ai campi blu I volti del malaffare nel rapporto Irpet

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Ben 1,2 miliardi di euro. Tanto vale in Toscana, secondo ilpubblicato nei giorni scorsi dall’, l’economia connessa alleillegali. Perchè la Toscana, e anche le nostre zone, sono terra di appetiti ignobili. Il tutto è in linea con le caratteristiche di una regione che, come sottolinea la Direzione Investigativa Antimafia nelle sue relazioni è "una delle aree privilegiate per ledi riciclaggio e la realizzazione di reati economici finanziari su larga scala". Da queste relazioni emerge, infatti, "che sebbene le mafie non esprimano nella regione uno stabile radicamento territoriale, la Toscana si conferma una delle aree privilegiate perdi riciclaggio e più in generale per la realizzazione di reati economici finanziari su larga scala", per la multiforme e ...