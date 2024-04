Acconciature e capelli | trucchi e consigli

(Di domenica 7 aprile 2024) Come fare le onde senza calore?per ottenere un'acconciatura perfetta. Come fare le onde senza calore: iche nessuno dice su Donne Magazine.

Non ci sono stati grandi colpi di scena in questa edizione degli Academy Awards, ma la conferma che la nuova estetica punta a coniugare spunti del passato e dett agli contemporanei. E una grande ... (vanityfair)

I capelli lunghi sono fili preziosi: materia prima prediletta per creare acconciature facili, semplici o elaborate. Pettinature sartoriali: la sartorialità non si trova tanto negli intrecci delle ... (amica)

Amici, i parrucchieri le cambiano acconciatura e tutti impazziscono: fantastica col nuovo look - Ad Amici è tempo di serale e tutti si rifanno il look per essere spettacolari in prima serata. Vediamo la trasformazione.abruzzo.cityrumors

Hart Decò tra i 100 migliori parrucchieri dell’anno - GOITO Un’avventura nata da una passione, quella per i capelli e le Acconciature, e dalla voglia di farcela da sola: queste le chiavi del successo del Centro Hart Decò di Goito gestito da Lya Brunelli ...vocedimantova

Le trecce di Faustina: una mostra sull’arte delle capigliature storiche, a Vicenza - La sede di Gallerie d’Italia a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza, presenta Le trecce di Faustina, una mostra dedicata alle Acconciature dell’età classica ...exibart