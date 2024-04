Accoltella un uomo di 50 anni e scappa | arrestata una 30enne per tentato omicidio | “Mi sono difesa”

Un Uomo è stato accoltellato più volte all'addome nel suo appartamento nel quartiere Ortica di Milano . I carabinieri hanno sentito la sua ex compagna e l'hanno poi condotta in caserma . Le indagini ... (fanpage)

Un Uomo è stato trovato accoltellato in un appartamento di via Trentacoste, alle porte di Milano. La compagna è stata portata in caserma (notizie.virgilio)