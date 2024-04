Abate candidato a sindaco ci riprova Squadra nuova | siamo motivati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Francocon la Lista Civica Pantigliate, ha presentato la suae il suo programma. Originario di Gravedona (Co), 63 anni, è al governo della città da 10 anni, prima come vicee, negli ultimi cinque anni, come primo cittadino. Dopo lo strappo con la lista civica Società & Ambiente, con la quale era stato eletto, si presenta con unacompletamente rinnovata. "Sono persone nuove dal punto di vista della politica ma preparate e motivate - ha spiegato - che sapranno cogliere le esigenze della nostra città. In questi mesi abbiamo lavorato in sinergia per preparare un programma che ci rappresenti e sia una continuazione ideale del lavoro che ho svolto in questi anni. Il principio che ci guida è l’ascolto dei cittadini, puntando sulla ...