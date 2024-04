A tutta IA con iOS 18 | nuovo indizio dalle mosse di Apple

(Di domenica 7 aprile 2024) Il prossimo aggiornamento IOS 18 sarà un concentrato di funzionalità IA e dunque l’intelligenza artificiale farà di certo capolino sui dispositivi. Anche oggi ne abbiamo un’ulteriore conferma grazie a delle anticipazioni relative alle ultimedell’azienda di Cupertino. La fonte delle ultime notizie è Reuters e dunque non ci sono dubbi sulla veridicità di quanto condiviso. Proprio Reuters riferisce cheha raggiunto un accordo per concedere in licenza milioni di immagini di proprietà di Shutterstock. Il sito è noto per la sua incredibile offerta di immagini stock e la disponibilità di contenuti visivi di ogni genere sono alla base delle funzionalità AI appunto. Lo specifico accordo sarebbe milionario e prevederebbe una transazione più che corposa tra i 25 e 50 milioni di dollari. Questa partnership non sarebbe di ...

