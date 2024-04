A Suzuka vince Verstappen davanti a Perez e Sainz Quarto Leclerc

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 aprile 2024)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – Doppietta Red Bull nel Gran Premio del Giappone. Sul circuito di, Maxsi è preso la terza vittoria stagionaleal compagno di squadra Sergio, centrando anche la terza doppietta Red Bull da inizio stagione. Terzo posto per la Ferrari di Carlosal compagno di squadra Charles, protagonista di una bella rimonta, partito dall’ottava piazza in griglia. Quinta la McLaren di Lando Norrisall’Aston Martin di Fernando Alonso e alla Mercedes di George Russell. La gara è stata condizionata da una bandiera rossa al via per un contatto tra la RB di Daniel Ricciardo e la Williams di Alexander Albon, per fortuna senza conseguenze per i piloti, ed è ripartita ...