A Salerno due carabinieri morti in un incidente stradale | Mattarella | “Profonda tristezza”

(Di domenica 7 aprile 2024) Nella notte duein servizio presso la stazione di Campagna, in provincia di, hanno perso la vita in un terribileche ha visto coinvolte tre automobili. Il terribile sinistro è avvenuto lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e località Sant’Andrea, dove la volante su L'articolo proviene da Il Difforme.

Chi erano Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i due carabinieri morti nell’incidente a Salerno - Chi erano Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i carabinieri morti in un incidente a Campagna, Salerno: avevano 25 e 27 anni ...tag24