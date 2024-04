A Salerno due carabinieri morti in un incidente stradale | Mattarella | “Profonda tristezza”

(Di domenica 7 aprile 2024) Nella notte duein servizio presso la stazione di Campagna, in provincia di, hanno perso la vita in un terribileche ha visto coinvolte tre automobili. Il terribile sinistro è avvenuto lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e località Sant’Andrea, dove la volante su L'articolo proviene da Il Difforme.

Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno . Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di ... (gazzettadelsud)

Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno . Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di ... (gazzettadelsud)

Nella notte due carabinieri in servizio presso la stazione di Campagna, in provincia di Salerno , hanno perso la vita in un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte tre automobili. Il ... (ildifforme)

Morte dei carabinieri in tragico incidente, messaggio di cordoglio di Mattarella - Cordoglio da parte di più esponenti delle istituzioni per la tragica notizia dell'incidente costato la vita a due carabinieri in provincia di Salerno. Anche il presidente della Repubblica Sergio ...leccesette

Tragedia nel salernitano, due carabinieri morti in un incidente stradale - Stampa Due carabinieri sono morti in un incidente stradale in provincia di Salerno. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna. C ...salernonotizie

Chi erano i carabinieri Francesco Ferraro e Francesco Pastore, morti nello schianto in provincia di Salerno - I carabinieri Francesco Ferraro e Francesco Pastore sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto a Campagna in provincia di Salerno ...notizie.virgilio