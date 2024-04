A Roma c’è un alimentari vecchia scuola interamente vegano aperto in un quartiere popolare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 aprile 2024) Salsamenterie, rosticcerie,: sono il ritratto di un’Italia passata, che resiste ancora nei paesini e in alcuni quartieri. Salumi e formaggi affettati al momento, il pizzicagnolo con il cappellino bianco e i suoi consigli per la cottura, scaffali di conserve e qualche bottiglia di vino per cene dell’ultimo momento, vetrine addobbate a festa e idee regalo per le occasioni. Tutto questo, a, nel veracedi Garbatella, avviene in forma vegetale. L'di Garbatella Se non fosse per l’insegna, passando di fronte Vegustibus sembrerebbe di trovarci davanti a una qualsiasi bottega di una volta. D’estate gonfiabili a forma d’anguria, occhiali da sole e un grande frigo per i gelati la fanno da padroni, a febbraio arrivano gli orsi di peluches, a Natale panettoni e finta ...