A Jesolo corto circuito sulle concessioni balneari | la giunta FdI le mette a gara E a un mese dall’inizio della stagione fioccano i ricorsi contro i gruppi vincitori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024)– Ombrelloni? Sabbia e secchielli sull’arenile? Pedalò nelle acque placide dell’Alto Adriatico? Quella che sta per cominciare sarà soprattutto unadi carte bollate e, rancori e sospetti a(Venezia), una delle spiagge più affollate d’Italia. Ladi Fratelli d’Italia, che nel 2022 ha vinto le elezionil’accoppiata Lega-Forza Italia, ha scelto una strada tutta veneta per supplire all’inerzia del governo Meloni. Si è appoggiata alla legge regionale 33 per bandire gare, anticipando quello che la direttiva Bolkestein ha imposto all’Italia, ma che non trova ancora attuazione perché mancano norme e regolamenti nazionali.ha fatto come altri Comuni del ...