A Cango Suite Zero di Simona Bertozzi e Claudio Pasceri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Questo pomeriggio (ore 17) va in scena "" con la coreografia e danza die il violoncello dial- Cantieri Goldonetta di Firenze (via Santa Maria 25). La performance è un nuovo appuntamento della rassegna "La Democrazia del corpo" di Virgilio Sieni. Costruita in sei movimenti, con un’anticamera e un congedo che li incorniciano e, al contempo, ne segnano la provenienza e la proiezione, "" si dispiega come una raccolta di eventi, un’antologia di brani scanditi dal dialogo tra corpo e violoncello soli. Pur rispettando la struttura tipica della(il susseguirsi di preludio, allemande, corrente, sarabande, minuetti, gigue) la tessitura dell’andamento ...