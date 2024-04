6 segnali per riconoscere gli invidiosi e capire come difendersi

(Di domenica 7 aprile 2024) Partiamo da una considerazione benevola: glisono persone che, essenzialmente, soffrono. Vorrebbero avere quello che hanno gli altri, ricevere lodi, essere invidiati a loro volta. Invece non hanno niente, o almeno così credono. E ci stanno male: sempre lì a rodersi il fegato, a spiare i successi del prossimo per criticarli, a fare paragoni e uscirne perdenti, sentendosi inferiori di fronte a chi appare loro migliore e più “dotato” (ricco, bello, fortunato, bravo, amato). Ma che vita d’inferno! Se non fossero così fastidiosi, farebbe quasi pena. Ma siclo sono, eccosmascherarli in sei mosse e poi neutralizzarli (senza far loro del male, già ci pensano da soli). 1) Svalutano quello che facciamo Glifanno gli amiconi, simpatici e disponibili. Ma quando otteniamo un buon risultato (sul lavoro, ...

