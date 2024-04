50 posizioni guadagnate in una settimana? Berrettini può | la vertiginosa ascesa nel ranking

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Matteosi sta rendendo protagonista sulla terra rossa del torneo ATP di Marrakech. Il tennista italiano sta regalando grandi prestazioni sulla terra rossa della località marocchina, dove ha sconfitto nell’ordine il kazako Shevchenko, lo spagnolo Munar, l’italiano Lorenzo Sonego e l’argentino Navone. Il romano tornerà in campo oggi pomeriggio (ore 16.00) per fronteggiare lo spagnolo Carballes Baena in un ultimo atto che si preannuncia altamente intenso ed equilibrato. Il 27enne ha tutte le carte in regia per battere l’iberico e alzare al cielo il trofeo, a due anni di distanza dagli ultimi atti conclusivi disputati in carriera (vittorie sull’erba del Queen’s e di Stoccarda, sconfitta sul cemento di Napoli). Matteoha incominciato lada numero 135 al mondo con 470 punti all’attivo, frutto di un’inattività ...