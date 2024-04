10kg di droga in macchina | pusher armato di cacciavite prende a calci e pugni i poliziotti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 aprile 2024) Quasi 100 panetti di hashish in auto:sorpreso dalla Polizia. Lo spacciatore ha provato a fuggire aggredendo gli agenti ma è stato bloccato e arrestato. Il fatto. Lasequestrata alin zona Romanina – (ilcorrieredellacitta.com)Iin borghese del commissariato Romanina hanno visto un uomo, a bordo di un’utilitaria, fermarsi in una strada chiusa, scendere dall’auto ed armeggiare all’interno del portellone posteriore, all’altezza del fanalino: avvicinatisi per capire cosa stesse facendo, gli investigatori hanno visto dei panetti di hashish dentro una busta aperta, poggiata sul pianale. A quel punto si sono qualificati e, per tutta risposta, il 38enne romano gli si è scagliato contro brandendo ilche aveva in mano e tirandoe ...