10eLotto | chi la dura la vince | 50mila euro con questa modalità speciale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 aprile 2024), sapevi che esiste unasulla quale conviene puntare in fase di giocata? Scopri cosa è successo nelle scorse ore. La speranza si può “rigenerare” addirittura ogni 5 minuti. Perché è questo l’intervallo di tempo che separa un’estrazione dall’altra. E sono tantissime, ogni giorno, le persone che si precipitano a giocare nella speranza, spesso purtroppo vana, di imbattersi nella dea bendata. Qualcuno non ci riesce, qualcun altro sì. Come l’uomo, ad esempio, che nelle scorse ore ha fatto parlare di sé per via di un colpo niente male. La sua storia, per il motivo che comprenderete a breve, è rimbalzata in ogni dove. InstagramIl giocatore, residente a Biella, si è recato, come fanno quotidianamente decine di migliaia di aspiranti fortunelli del Bel Paese, in ricevitoria per sfidare la sorte. Ha deciso d’investire ...