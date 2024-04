Zirkzee conquista anche Napoli | ecco la statuetta del presepe dedicata all’attaccante del Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Joshua. No, non stiamo parlando di un colpo di calciomercato messo a segno dalla società partenopea, ma dellaal centravanti rossoblù comparsa nelle botteghe di via San Gregorio Armeno. E così, lungo la via famosa in tutto il mondo per i suoi presepi, ora sarà possibileammirare (e comprare) ladi, al fianco di quelle di Maradona, Messi, Osimhen e Kvaratskhelia, tra le altre. Un modo dei commercianti napoletani per rendere omaggio alla stagione magnifica del, che insegue il sogno Champions, e alla classe di Joshua, tra i trascinatori della squadra di Thiago Motta con 10 gol e 4 assist. ...