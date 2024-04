Zanè | auto prende fuoco dopo un frontale | un morto e due feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024)(Vicenza), 6 aprile 2024 – Incidente mortale nella notte in provincia di Vicenza dove una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste feriteuno scontrolungo la Strada provinciale 66 a. Una dellemobili coinvolte si è incendiata e alcunimobilisti di passaggio, viste le fiamme, sono riusciti a tirare fuori dall'abitacolo della vettura, una Volkswagen Golf, le due persone a bordo. Nonostante i soccorsi immediati un uomo è deceduto per le ferite riportate. Il guidatore dell'altra vettura, una Renault Megane, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo. I soccorsi I vigili del, arrivati da Schio e dal distaccamento volontario di Thiene (Vicenza), hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi. Le operazioni di ...