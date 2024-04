Xbox e la preservazione dei giochi | Sarah Bond ha creato un team dedicato in Microsoft

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 6 aprile 2024) Jez Corden ha rivelato con un nuovo report che, la Presidente di, haun nuovoall’interno della società per occuparsi interamente delladei. Il giornalista ha ricordato che negli ultimi tempi ladei videoè diventato un aspetto sempre più chiacchierato all’interno dell’industria, con non pochi fan e sviluppatori preoccupati che in futuro non pochi titoli possano scomparire per sempre a causa della mancata retrocompatibilità con i moderni sistemi da gaming. Ma oltre all’aspetto retrocompatibilità, ladeiè messa a dura prova anche dal passaggio ai modelli di licenza digitale ed ai servizi online, con le varie ...