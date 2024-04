WWE Wrestlemania XL – Preview

(Di sabato 6 aprile 2024) Buona giornata a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti allapiù importante dell’anno, quella di. Siamo arrivati all’edizione numero 40 del Granddaddy of Tham All, per una due giorni che promette scintille nei suoi Main Event e non solo, e che andrà in scena dal Lincoln Financial Field di Philadelphia, Pennsylvania. Non perdiamo tempo. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i NIGHT 1 i ONE ON ONE MATCH Rhea Ripley (c) vs Becky Lynch for the WWE Women’s World Championship Due delle donne che più apprezzo nella storia del Professional Wrestling, ma nonostante questo, non ho una grandissima aspettativa per questo incontro. Probabilmente il tutto viene dal fatto che la costruzione non è stata poi questa originalità, bensì è stata generica e poco avvincente. Becky Lynch la vedo davanti, ...

