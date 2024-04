WWE | Giulia approda a NXT | niente main roster per lei Sarà a Stand & Deliver?

(Di sabato 6 aprile 2024) Secondo le ultimissime indiscrezioni che arrivano da oltreoceano,sarebbe pronta adre in WWE in quel di NXT, cominciando il lavoro al Performance Center. Le fonti, vicinissime al brand di sviluppo WWE, sembrano confermare che non arriverà, quindi, un immediato debutto nel, consentendole di completare le date rimanenti già previste prima di debuttare nello show giallonero. Sembra dunque plausibile una sua apparizione, magari a, tra poco meno di due ore, vista la sua presenza in città, sia al WWE World che nel backstage, secondo alcuni, dell’ultima puntata di Smackdown. I rumor degli ultimi mesi sembrano dunque trovare conferme, con l’ex STARDOM pronta adre alla corte di Triple H.

