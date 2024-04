WWE | Andrade si unisce a Rey Mysterio

(Di sabato 6 aprile 2024) Nella puntata di Smackdown di questa notte, l’ultima che precede lo Showcase of the Immortals che andrà in scena questo fine settimana, diverse riprese del backstage hanno incriminato un losco colloquio trae Santos Escobar, leader del Legado del Fantasma. Ciò ha dato adito al dubbio che i due stessero per stringere una alleanza ai danni di Reye del suo LWO. Tuttavia, al termine del match tra le vallette delle due fazioni, Zelona Vega ed Elektra Lopez, durante l’ennesima rissa tra le due stable,è corso in aiuto del folletto di San Diego, sancendo una alleanza con quest’ultimo contro il suo Dominik\Santos.

