Wta Charleston 2024 | Collins inarrestabile | ok Sakkari Pegula la spunta contro Azarenka

(Di sabato 6 aprile 2024) Undici vittorie consecutive per una scatenata Danielle, che dopo la vittoria del Wta 1000 di Miami sogna il bis a. La tennista statunitense ha superato in due comodi set la belga Mertens ai quarti di finale, garantendosi un posto tra le migliori quattro. 6-3 6-4 il punteggio in favore di, che partirà favorita anche in semifinaleMaria, pure lei in gran forma. Reduce da un ottimo torneo di Miami, in cui si è arresa solo a Rybakina, la greca ha dominato tutti e tre gli incontri disputati a, piegando ai quarti la russa Kudermetova con un severo 6-2 6-4. TABELLONE MONTEPREMI Nell’altra semifinale si affronteranno invece Jessicae Daria Kasatkina, rispettivamente prima e quarta forza del seeding. La statunitense ha ...