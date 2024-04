Wta Bogotà 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 6 aprile con Errani

(Di sabato 6 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo Wta didella giornata di. Sarava a caccia della finale ma dovrà vedersela contro la beniamina di casa Camila Osorio, che davanti al proprio pubblico sembra rinata. L’azzurra potrà comunque giocarsi le proprie carte visto il tennis che sta esprimendo in questi giorni. L’altra semifinale metterà invece di fronte la ceca Bouzkova e la russa Rakhimova. Di seguito ilcompleto. CANCHA CENTRALOre 20:30 –vs (6) Osorio a seguire – (1) Bouzkova vs (8) Rakhimova SportFace.

Sara Errani avanza in semifinale nell’Atp 250 di Bogotà , in Colombia. Condizioni difficili vista l’altitudine (2500m) e le condizioni particolari della terra sudamericana. La numero 117 del ranking ... (sportface)

Berrettini - Navone all'ATP Marrakech: dove vedere in tv e streaming: ... DARDERI (Ita) vs [3] Tiafoe (Usa) - secondo match dalle 20 (in diretta su Sky Sport Tennis e NOW) WTA Bogotà (SF): ERRANI (Ita) vs [6] Osorio (Col) - ore 20.30 (in diretta su Sky Sport Arena e NOW L'...

WTA Bogota, Errani in semifinale: battuta la rumena Bara in tre set: Sara Errani spezza il tabù dei quarti al WTA 250 di Bogotà . Dopo cinque sconfitte in carriera nei quarti del torneo colombiano, l'emiliana si è qualificata per la prima volta alle semifinali . Errani ha battuto la rumena Irina Bara , n. 178 ...