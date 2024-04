Il primo vero weekend primaverile dopo una Pasqua bagnata dalla pioggia . Oggi e domani la Lombardia e più in generale tutta l’Italia potranno godersi gli effetti dell’anticiclone Narciso che ... (ilgiorno)

Un action thriller colorato, eccentrico, sorprendente che mescola generi, stili e forme diverse. E due opere “sportive” in cui la disciplina diventa arte del riscatto. ... (amica)

Un nuovo weekend al Teatro dei Piccoli di Napoli con il concerto per l’infanzia e lo spettacolo La Regina delle Nevi . Mistero, romanticismo, azione, pericolo e risate al Teatro dei Piccoli di ... (2anews)

Week end 6-7 aprile a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli, eventi - FIRENZE – Fra i numerosi spettacoli ed eventi del primo Week end del mese di aprile a Firenze e in Toscana c’è la domenica coi musei gratuiti. Per Domenica al Museo i musei statali gratuiti sono: ...firenzepost

Sbarazzo, tributo ai Pink Floyd, teatro dialettale e dimore: il Week-end in città - Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Lo Sbarazzo che riporta i commercianti sul Sentierone domenica, il tributo ai Pink Floyd al ...bergamonews

Caldo torrido fuori stagione con Narciso: cosa sta succedendo - Scopri le previsioni meteo del primo Week-end di aprile, che sarà un assaggio di estate per l’Italia con temperature torride fino a 30 °C.quifinanza