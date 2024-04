(Di sabato 6 aprile 2024) Ci vorrà uncirca peril tratto diche si è rotto sotto la provinciale, provocando l’apertura di unanella strada lungo la Sp6 in territorio biassonese. A causare il problema è stata "la pioggia persistente dei giorni scorsi", spiegano da BrianzAcque, che ha portato "al cedimento della volta del condotto fognario lungo via Cesana e Villa". Con la tubazione ha ceduto pure l’asfalto, provocando una grande buca nel manto stradale della corsia che porta daverso Macherio. A stabilire quanto accaduto sono stati i tecnici dell’azienda idrica che, intervenuti sul posto, hanno effettuato accertamenti approfonditi. Ora gli operai di BrianzAcque sono già al lavoro per sostituire il tratto di condotta ceduta: si tratterà di ...

Voragine sulla Monza-Carate. Un mese per riparare la fognatura - Una Voragine sulla provinciale Monza-Carate a Biassono richiede un mese di lavori per riparare un tratto di fognatura ceduto a causa delle piogge. BrianzAcque al lavoro per sostituire 15 metri di cond ...ilgiorno

Marano, collassa una condotta idrica: operai a lavoro per tutta la notte. Maxi Voragine e traffico in tilt - Una condotta idrica, in via Piave, arteria tra le più trafficate della città di Marano, è collassata poco fa. Una perdita idrica di vaste dimensioni ha richiesto ...ilmattino

Cittadini contro buche e avvallamenti, la mappa del dissesto al Vomero - Comitati e associazioni raccolgono le segnalazioni sui disagi nei quartieri collinari della città. L'ultima nei pressi del liceo Sannazzaro ...rainews