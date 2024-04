Volpacchiotto ferito si rifugia nella cuccia dei gatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) La volpe ha rischiato la vita ma è stata salvata grazie alla collaborazione dei cittadini e all’intervento dell’associazione Naturabilia Cras Odv che grazie al suo team di volontari che opera nel primo centro di raccolta animali selvaticiProvincia di Spezia aperto in via Cà del Sale. La volpe è stata trovata a Ceparana, nascosta in unaposizionata per ospitare i. L’atteggiamento impaurito e sofferente ha destato la curiostià dei passanti che si sono messi immediatamente in contatto con il centro di raccolta animali selvatici. Il team di esperti e veterinari ha immediatamente compreso che il giovaneera affetto da rogna sarcoptica, una malattia cutanea parassitaria dei canidi. Nonostante fosse arrivata sfinita, debilitata e molto magra la volpe ha mostrato da subito determinazione e ...