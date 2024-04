(Di sabato 6 aprile 2024) Tre atleti dei Lupi sono impegnati da ieri con la Nazionale Juniores (Under 20), nel secondo round di qualificazione ai Campionati Europei. A disposizione del tecnico Michele Zanin, ci sono tre punti di forza della Kemas Lamipel: il libero Loreti ed i centrali Pardo e Russo. Su questi giocatori sono rivolti gli sguardi dei club di Superlega. Piacenza e Padova punterebbero forte su Loreti e Pardo ma, al momento, i ragazzi sono concentrati sull’avventura in Montenegro a Podgorica. Gli azzurrini sono inseriti in un girone con Israele, Norvegia ed i padroni di casa del Montenegro. Il calendario è il seguente: ieri è stata disputata la gara Italia-Norvegia, oggi Italia-Israele e domani Italia-Montenegro. Gli Europei si svolgeranno dal 26 agosto al 7 settembre, tra Serbia e Grecia. "La società e l’ambiente – dice il club - sono orgogliosi di questi ragazzi a determinati livelli". Per la ...

