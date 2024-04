Volley serie B maschile e B1 femminile Querzoli | serve un colpaccio a San Mauro per poter sperare

(Di sabato 6 aprile 2024), se ci sei batti un colpo. Lenita l’amarezza per il fiasco pre-pasquale contro Ravenna, corsara (2-3) al Ginnasio sportivo nel derby dei disperati, e (ri)piombata al penultimo posto, Forlì si gioca una bella fetta di salvezza oggi (17.30) a SanPascoli. Di fronte c’è una Sab Group Rubicone spaparanzata negli agi della comfort zone (dieci metri sopra il baratro), ma ferita nell’orgoglio dai tre schiaffi rimediati a Civitanova per mano dei Lubini ultimi della classe, ergo animata da spirito di rivalsa. In casala lieta novella è il ritorno del frontman Stefano Bonatesta, la cui prolungata assenza è pesata come un macigno sull’economia del gioco dei forlivesi. Il forte martello ex Geetit Bologna sarà della partita, sia pure solo a mezzo servizio, e adesso consentirà a coach Gabriel Kunda, ormai mitridatizzato ...

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la Serie A1 Femminile 2023 / 2024 con le ... (sportintv.eu)

LIVE – Scandicci-Milano: gara-1 semifinale Playoff A1 Femminile 2023/2024 Volley in DIRETTA - La diretta live di Scandicci-Milano, gara-1 delle semifinali dei Playoff serie A1 Femminile 2023/2024 di Volley: punteggio e aggiornamenti ...sportface

Battistelli Pesaro ospita Collemarino. In C largo a Virtus Fano-Montesi - serie B2. Oggi la Battistelli Blu Volley Pesaro alle 21 al PalaMegabox ospita Collemarino. "Siamo consapevolezza che tutti verranno a giocare sul campo della seconda in classifica dando il 110% per be ...ilrestodelcarlino

serie d femminile. Pallavolo Grosseto: trasferta a Viareggio - Vincere lo sfida salvezza per tornare a respirare. Ventunesima giornata nel girone C di serie D femminile di Volley con la trasferta in Versilia per la Pallavolo Grosseto targata "Giorgio Peri e Carma ...msn