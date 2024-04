Volley | ore 18 le ragazze di coach Caliendo scendono in campo a Campagnola Emilia La Clai vuole dimenticare la Coppa Va a caccia del settimo sigillo di fila

(Di sabato 6 aprile 2024) Messa da parte la Final Four diItalia, Laè pronta a tornare inper questo rush finale del campionato di serie B1. Questa sera (inizio ore 18) la squadra diNello(foto) giocherà suldi. Le imolesi arrivano da 6 vittorie consecutive e hanno un margine di vantaggio di 5 punti sul Rubiera secondo, mentre Garlasco terzo è un punto sotto le reggiane. Lasi presenta all’appuntamento odierno reduce da sei vittorie consecutive, un bel bilancio che fa ben sperare per questo finale di stagione dove l’obiettivo è conquistare il primo posto al termine della regular season. Nella gara d’andata Imola si impose con un secco 3-0 riscattando la sconfitta di sette giorni prima rimediata ...

Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli, serve un colpaccio a San Mauro per poter sperare - Kunda oggi ritrova Bonatesta. Bleu Line invece al Ginnasio. con Ozzano, pari in classifica. In evidenza l’Under 18.msn

LIVE – Scandicci-Milano: gara-1 semifinale Playoff A1 Femminile 2023/2024 Volley in DIRETTA - La diretta live di Scandicci-Milano, gara-1 delle semifinali dei Playoff Serie A1 Femminile 2023/2024 di Volley: punteggio e aggiornamenti ...sportface

A che ora Scandicci-Milano oggi in tv, semifinale playoff Volley: programma gara-1, canale, streaming - Oggi sabato 6 aprile (ore 20.30) si gioca Scandicci-Milano, gara-1 della semifinale scudetto di Volley femminile. Incomincia la serie al meglio delle tre partite, chi ne vince due si qualifica all'att ...oasport