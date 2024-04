Volley giovanile | domenica scatta il concentramento Niagara under 19 in campo al Bonati

(Di sabato 6 aprile 2024) Domani è il giorno del tanto attesoper la4 Torri19. La formazione ferrarese, essendo arrivata prima nel proprio girone, ha acquisito il diritto di poter disputare il torneo in casa, per cui tutte le partite si giocheranno presso la palestra(via Poletti 65). La giornata inizierà alle 10.30 e vedrà il team estense scendere incontro Viserba (Ravenna). Alle 15.30 invece, sarà Viserba a sfidare la formazione dell’Anderlini Modena. L’ultimo match, che vedrà scontrarsi la4 Torri contro l’Anderlini Modena, si giocherà alle 17.30. La formazione vincitrice si qualificherà di diritto per le final four regionali. Queste le parole di coach Giovanni Piva: "finalmente ci attende il tanto atteso ...

In prima Divisione il Club Imola cade 3-1 (25-22, 17-25, 25-22, 25-16) in casa del San Lazzaro Vip dopo una gara sottotono (le ragazze sono chiamate al riscatto domani nella sfida per l’accesso ... (sport.quotidiano)

Nel weekend di Pasqua tante squadre della Clai sono scese in campo per giocare in campionato e tornei in giro per l’Emilia Romagna e non. L’Under 13 di Chiara Venturi sta giocando il trofeo ... (ilrestodelcarlino)

Daniele Mario Capriotti (ct della Lettonia): «Ma per allenare in Islanda mi fecero tuffare nel mare gelido» - Come può un giovane nerd diventare un affermato allenatore in campo internazionale La storia del sambenedettese Daniele Mario Capriotti (attuale commissario tecnico della nazionale ...corriereadriatico

Volley Playoff A2M. Cuneo-Porto Viro alla "bella" per un posto in semifinale. Jensen ai tifosi: "Riempite il palazzetto!" (VIDEO) - Furono giorni drammatici dal punto di vista sportivo: nessuno si fece avanti per rilevarne il timone ed il grande Volley sparì da Cuneo. Ci pensò poi la Femminile, ma questo è un altro discorso.targatocn

Partono le semifinali Play Off - Con Futura-Macerata, domani alle 17.00, e Messina-Talmassons, domenica allo stesso orario, iniziano le Serie, al meglio delle tre partite, che laureeranno la seconda squadra che accompagnerà Perugia i ...corrieredellosport