Volley femminile | Scandicci demolisce Milano in gara-1 delle semifinali scudetto Scatenata Antropova

(Di sabato 6 aprile 2024) E la quarta volta fu quella buona. Dopo tre sconfitte consecutive la Savino del Beneha preso le misure all’Allianz Vero, e davanti al proprio pubblico si regala una serata magica annichilendo le meneghine con un secco e perentorio 3-0 (25-23 25-22 25-22). Vittoria fondamentale per le ragazze di Barbolini, che si portano così in vantaggio 1-0 nella seriedella Serie A1 2023-2024 di, ad una sola vittoria dall’ultimo atto. Una partita senza storia, con le padrone di casa che hanno dominato dal primo all’ultimo pallone, mettendo in campo una prestazione di livello assoluto, senza sbagliare niente e come logica conseguenza della crescita esponenzialeultime settimane. ...

