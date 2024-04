Volley femminile B1 Castelfranco vince a Jesi | 2-3 al tie-break

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 6 aprile 2024) Bella partita, alla fine molto nervosa. Espulsi entrambi gli allenatori, 6 aprile 2024 – La prima in classifica passa al Palatriccoli e per la formazione di coach Sabbatini c’è rammarico. Primo parziale come da pronosatico con le due squadre guardinghe. Poi la Pieralisi passa sul 20-16. Le toscane sono più fallose (22-17) mentre Moretto e compagne non sbagliano un colpo spingendo in battuta e in attacco. Al secondo set-ball chiude Pomili a muro. Nel secondo la Pieralisi non riesce a tenere lo stesso ritmo e dopo l’iniziale equilibrio (6-6),prima allungano 7-13 poi scappano 10-18 e gestiscono fino all’1-1. Nel terzo set la prima della classe dimostra tutto il proprio potenziale e16-25. Sotto 2-1 la Pieralisi mostra un altro passo e si guadagna il tie-. Che diventa una battaglia (7-8) anche ...