Volata scudetto Egonu sfida Antropova

(Di sabato 6 aprile 2024) Paolacontro Ekaterina, primo atto: scatta stasera la semifinaletra Allianz Vero Volley Milano e Savino del Bene Scandicci, con la squadra femminile del Consorzio impegnata stasera alle 20.30 in gara-1 in trasferta al Palazzo Wanny di Firenze. Una settimana dopo aver eliminato (non senza soffrire) nei quarti dei playoff la Wash4Green Pinerolo, le ragazze allenate da coach Marco Gaspari si giocano il posto in finale (con tutta probabilità contro le imbattute campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano) in una serie che era prevista sostanzialmente da inizio stagione. Le toscane hanno ribaltato la classifica rispetto al girone d’andata e approfittando di qualche passo falso delle rivali si sono prese il vantaggio del fattore campo, garantendosi un’eventuale bella davanti al pubblico amico. ...