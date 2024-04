Vladimir Luxuria | “Non ho fatto fuori Ilary Blasi” E spiega perché non ha mai completato la transizione

(Di sabato 6 aprile 2024)è pronta a prendere il timone de L’Isola dei Famosi: condurrà l’edizione 2024 in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile. L’ex parlamentare è la prima conduttrice trans del reality show: non ha maiil processo di. E non ha di certo soffiato il posto all’amica e collega, che ha condotto il programma negli ultimi tre anni.è la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi “Non ho– ha dichiaratoal Corriere della Sera – Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo ...

