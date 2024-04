Vladimir Luxuria è la prima conduttrice transgender | «Ma non ho “fatto fuori” Ilary Blasi»

(Di sabato 6 aprile 2024)è la. Scelta da Pier Silvio Berlusconi, da lunedì 8 aprile condurrà L’Isola dei Famosi su Canale 5.spiega al Corriere della Sera che non ha “: «Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non hocome lei non avevaAlessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca là. Oggi tocca a me». Poi spiega perché all’anagrafe si chiama Wladimiro: «Me lo sono chiesta anche io tante volte come mai. Si chiamava così mio nonno paterno che però ...

Vladimir Luxuria: «Io prima conduttrice trans Per arrivare fin qui ho subito calci e sputi. E non ho fatto fuori Ilary Blasi» - Lei si chiama Wladimiro. Un nome russo. A Foggia. «Me lo sono chiesta anche io tante volte come mai. Si chiamava così mio nonno paterno che però aveva il busto di Mussolini sulla scrivania: non siamo ...corriere