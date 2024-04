Vladimir Luxuria e i due opinionisti rivelano dettagli de L’Isola dei Famosi Le dichiarazioni a Verissimo 

(Di sabato 6 aprile 2024), Sonia Bruganelli e Dario Maltese si espongono sulla prossima edizione dedei. Ledella conduttrice e dei duesarà da lunedì 8 aprile la conduttrice ufficiale della nuova edizione dedeiper tutta la durata dell’edizione sarà affiancata in studio da due eccezionali, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La conduttrice e i duesono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare ineditidella prossima avventura che vedrà un bel cast variegato. Leggi anche –> L’annuncio speciale di ...

Vladimir Luxuria oggi pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per la promozione de L’Isola dei Famosi e per farlo ha deciso di raccontare com’è stato il primo contatto. “Mi chiamano ... (biccy)

Vladimir Luxuria si racconta a Verissimo , in attesa di iniziare la sua avventura come conduttrice de L'Isola dei Famosi ! (comingsoon)

Verissimo, Vladimir Luxuria: “E’ grazie a Simona Ventura che io conduco L’isola dei famosi”, il racconto della sua vittoria in Honduras - La prima ospite di “Verissimo” di questa settimana è Vladimir Luxuria prossima alla conduzione di “L’Isola dei famosi” che inizierà lunedì 8 aprile 2024. Molti anni fa ha partecipato come naufraga, ...tag24

Vladimir Luxuria: «Se conduco l'Isola dei Famosi è solamente grazie a Simona Ventura» - Naufraga, inviata, opinionista e da lunedì conduttrice dell'Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria è stata ospite oggi di "Verissimo" per raccontare la sua nuova ...ilmessaggero

Vladimir Luxuria: "Non ho rubato il posto a Ilary". E svela perché non ha completato la transizione - Vladimir Luxuria è pronta a condurre L'Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 lunedì 8 aprile. "Non ho fatto fuori Ilary Blasi – ha dichiarato al Corriere della Sera – Quest’idea del mondo dello ...corrieredellosport