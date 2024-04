Vittorio Fucci aderisce alla Lega | per lui anche un incarico nel coordinamento regionale

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’avvocato, già assessore. In occasione della conferenza stampa odiernapresenza del candidato alle elezioni Europee Luigi Barone e del commissariodellaCampania, Claudio Durigon, è stata ufficializzata l’adesione al partito da parte di. All’avvocato airolano, che alle scorse elezioni politiche è stato il maggior sostenitore di Stefano Graziano senatore del Partito Democratico, sarà conferitoun importantedirigenziale quale responsabile del dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Campania per la. La prossima designazione ...

