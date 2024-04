Violenza e vergogna prima del derby | scontri mattutini all' Olimpico | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024) I timori di violenze in vista deldella Capitale tra Roma e Lazio sono diventati realtà. Questa mattina sono infatti andati in scena alcunivicino allo stadiotra un gruppo di circa 200 tifosi laziali e un centinaio supporter giallorossi. La polizia è intervenuta per separare i due gruppi, anche con un lancio di lacrimogeni. Un tifoso romanista è stato arrestato. Il calcio d'inizio della sfida di campionato di Serie A è fissato per le 18.