VIDEO Un tuffo nelle origini | Limatola si prepara per abbracciare Rosa Avilla

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto I suoi occhi hanno parlato da soli, bastava guardarla per capire quanto era grande la felicita per aver messo piedi nella sua, sangue calabrese, brasiliano e limatolese, ha finalmente messo piede nella terra che gli ha dato la cittadinanza, accolta da Massimiliano Marotta, per respirare aria di casa. Un viaggio lungo per cercare di assaporare ciò che l’attenderà a maggio quando dovrà tornare aper esibirsi nella piazza di Giardoni di fronte alla sua gente, all’aperto, per far sentire a tutti il suo amore pere il suo immenso talento. Occhi luminosi, sorriso smagliante ma soprattutto un pieno di gioia perchè l’attesa è tanta, la voglia di regalare un’ora e poi di buona musica, un misto di suoni e colori è grande. Un tempo che ...