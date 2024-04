VIDEO – Inter-Frosinone Primavera 1-0 | gol e highlights della partita

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta tutti i venerdì a partire dalle ore 18 in VIDEO con Inter Fans , il nuovo format che darà spazio e ... (inter-news)

Clima incandescente a Roma nella giornata del derby della Capitale tra Lazio e Roma. Dopo l’allarme per cori e adesivi antisemiti lanciato nei giorni scorsi, nella mattinata di sabato 6 aprile si ... (sportface)

Il clima di tensione che si era creato nei giorni scorsi è sfociato, purtroppo come da previsioni da parte di Prefettura e Questura della Capitale... (calciomercato)

Con la vittoria del Milan, l'Inter non potrà vincere lo Scudetto prima del Derby - La squadra di Simone Inzaghi deve assicurarsi di arrivare al derby con un margine di vantaggio maggiore rispetto a quello attuale per poter festeggiare lo scudetto il 22 aprile ...milanotoday

Tudor, Intercettato il VIDEO dalla telecamera nascosta | Strigliata epocale al giocatore: cos’è successo nello spogliatoio - Il tecnico laziale è stato scoperto mentre stimolava, in modo particolare, uno dei suoi calciatori prima dell'inizio del match ...dotsport

Decisione presa: fra due mesi torna all’Inter - I nerazzurri aspettano l’ex Genoa per poi cederlo, ecco di chi si tratta L’Inter cambierà il proprio look anche nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva, momento in cui a dire addio ...interlive