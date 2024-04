VIDEO Alto impatto nella zona flegrea | sequestri e denunce

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutimattinata odierna, circa 200 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni in(rione Lauro, Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura), dando continuità ai servizi ad “” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’attività ha consentito di identificare diversi soggetti, di cui alcuni denunciati a vario titolo ed altrettanti sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nel corso del servizio gli operatori hanno sequestrato due pistole, entrambe con matricola abrasa e relativo munizionamento, alcuni orologi di noti marchi, monili in oro di dubbia provenienza, 8 kg di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato, un televisore ...

Alcuni Video pubblicati sui social testimonierebbero l'uso da parte delle forze armate della Russia in Ucraina di una bomba aerea pesante ODAB-1500, quella che in gergo tecnico viene definita un ... (liberoquotidiano)

Lo sfruttamento minorile in Congo è ormai un tema da molti anni: circa 40mila bambini sono messi ai lavori forzati nelle miniere per estrarre cobalto da usare per cellulari , pc e auto elettriche . ... (ilgiornaleditalia)

Operazione Alto Impatto a Fuorigrotta (VIDEO) - Dalle 6,30 di questa mattina nel territorio della X Municipalità Fuorigrotta- Bagnoli è in atto una operazione di Alto Impatto delle forze di polizia.napolivillage

Meteo Cronaca Diretta VIDEO: Brasile, a Lajes autostrada inondata dal fiume straripato, auto intrappolate - Lajes è un comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Norte, parte della mesoregione del Central Potiguar e della microregione di Angicos. Qui lo scorso Mercoledì un'alluvione improvvisa ha caus ...ilmeteo

Anticipo d'estate in Alto Adige, zero termico a 4.000 metri di quota - Anticipo d'estate questo fine settimana in Alto Adige, subito dopo il colpo di coda dell'inverno dei giorni scorsi. Da oggi in poi di giorno ...notizie.tiscali